Правоохоронець у Житомирі влаштував ДТП у стані сп'яніння

ДБР взялося за розслідування смертельної ДТП у Житомирі за участю правоохоронця, повідомляє пресцентр відомства.
За даними слідства, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Житомирської області, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію.
Близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року в Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався в бетонну опору. Поза робочим часом він перевозив двох неповнолітніх дівчат — 16 і 17 років та 25-річного чоловіка.
Місце ДТП. Фото: ДБР
Унаслідок аварії 16-річна дівчина загинула на місці, інші пасажири з множинними травмами були госпіталізовані.
За результатами огляду, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння — рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму більш ніж у п'ять разів.
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