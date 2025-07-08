Правоохоронець у Житомирі влаштував ДТП у стані сп'яніння

Місце ДТП. Фото: ДБР

ДБР взялося за розслідування смертельної ДТП у Житомирі за участю правоохоронця, повідомляє пресцентр відомства.



За даними слідства, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Житомирської області, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію.



Близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року в Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався в бетонну опору. Поза робочим часом він перевозив двох неповнолітніх дівчат — 16 і 17 років та 25-річного чоловіка.

Місце ДТП. Фото: ДБР

Унаслідок аварії 16-річна дівчина загинула на місці, інші пасажири з множинними травмами були госпіталізовані.



За результатами огляду, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння — рівень алкоголю в крові перевищував допустиму норму більш ніж у п'ять разів.