Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області

У тимчасово окупованих населених пунктах Біловодськ та Старобільськ Луганської області зафіксовано удари по позиціях російських військ. За попередніми даними, атаковано командні пункти 41-ї та 20-ї загальновійськових армій, пише Supernova+.



Крім того, завдано удару за місцем дислокації 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії, що базується в районі Сватового.

Уточнюється інформація про втрати. На фотосвідченнях з місця подій видно характерні ушкодження, які, ймовірно, викликані знищувальними елементами у вигляді металевих кульок, йдеться в повідомленні.



