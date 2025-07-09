Російський дрон вбив однорічну дитину на Херсонщині

Росіяни атакували Херсонську область. Фото: Олександр Прокудін

Російська армія у середу, 9 липня, обстріляла село Правдине Білозерської громади Херсонської області. Російський дрон убив однорічну дитину. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, дитина перебувала в будинку разом зі своєю прабабусею.



«Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дімі. Його вбила Росія — безжально та цілеспрямовано. Терористи вдень атакували з ударного дрону будинок у селі Правдине», — зазначив він.





Раніше ми писали, що вісім загиблих та троє поранених — такі наслідки нових обстрілів Донецької області 9 липня.

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