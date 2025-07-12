Німеччина профінансує постачання ракет великої дальності для України

Німеччина профінансує закупівлю для України ракет великої дальності. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю журналу Heute на телеканалі ZDF.
За його словами, Україна потребує «систем озброєння, здатних проникати глибоко вглиб російської території». Фінансування оцінюється в суму з тризначним числом мільйонів євро.
Фройдінг очолює Спеціальний штаб по Україні при Міноборони ФРН і координує постачання озброєнь. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою.
«Російські збройні сили протягом кількох тижнів, якщо не місяців, утримують ініціативу. Особливо важко зараз у великих містах», - заявив він.
Нагадаємо, українська ракета-дрон «Пекло» отримала своє перше підтверджене застосування.
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