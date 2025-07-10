Франція відновить виробництво ракет SCALP у 2025 році

Ракета SCALP на етапі складання на підприємстві MBDA в Стівенейджі, Велика Британія.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив про відновлення виробництва ракет SCALP у 2025 році — через 15 років після останнього замовлення.

Ракета SCALP на етапі складання на підприємстві MBDA в Стівенейджі, Велика Британія.

Під час візиту на підприємство в Стівенейджі (Велика Британія), де збирають деякі з цих ракет, міністр наголосив:



«Передана Україні франко-британська ракета SCALP/Storm Shadow довела свою ефективність у сучасних боях високої інтенсивності та у вирішальних ситуаціях».

Інтерфейс системи управління SCALP/Storm Shadow з відображенням цілей і параметрів наведення.

Виробництвом керованих ракет займається компанія MBDA — спільне підприємство Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії, яке є символом європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, ще 2024 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наполягав на необхідності стабільного постачання цих ракет Україні.