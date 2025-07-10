Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Франція відновить виробництво ракет SCALP у 2025 році

10 липня 2025, 11:44

Франція відновить виробництво ракет SCALP у 2025 році

Ракета SCALP на етапі складання на підприємстві MBDA в Стівенейджі, Велика Британія. Ракета SCALP на етапі складання на підприємстві MBDA в Стівенейджі, Велика Британія.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив про відновлення виробництва ракет SCALP у 2025 році — через 15 років після останнього замовлення.

Ракета SCALP на етапі складання на підприємстві MBDA в Стівенейджі, Велика Британія.

Під час візиту на підприємство в Стівенейджі (Велика Британія), де збирають деякі з цих ракет, міністр наголосив:

«Передана Україні франко-британська ракета SCALP/Storm Shadow довела свою ефективність у сучасних боях високої інтенсивності та у вирішальних ситуаціях».

Інтерфейс системи управління SCALP/Storm Shadow з відображенням цілей і параметрів наведення.

Виробництвом керованих ракет займається компанія MBDA — спільне підприємство Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії, яке є символом європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, ще 2024 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наполягав на необхідності стабільного постачання цих ракет Україні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Себастьєн Лекорню
Місця
Великобританія Стівенідж
Інше
виробництво ракет SCALP/Storm Shadow

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
21:08
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
усі новини
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
12:47
Путін очікує на падіння України найближчим часом, тому ігнорує заклики Трампа — NYT
12:27
У Києві сталася стрілянина: ймовірно, вбито полковника СБУ
12:12
У Костянтинівській громаді загинув чоловік під час атаки дрона
11:54
Російський дрон влучив у будинок у Краматорську
11:52
ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку: врятовані важкопоранені українські військові
11:44
Франція відновить виробництво ракет SCALP у 2025 році
11:30
ППО збила балістику, крилаті ракети і більше 160 БПЛА
11:23
ЗСУ просунулися у Донецькій та Харківській областях – ISW
10:59
Бєлгород: у стіні будинку застряг розгінний блок російської ракети
10:51
МіГ-29 ЗСУ за допомогою GBU-39 знищив гармату і живу силу РФ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
10:14
Через атаку росіян у Києві загинули молода співробітниця поліції та 68-річна жінка
10:13
«Тиск без перерви»: в DeepState розповіли про просування російської армії на Лиманському напрямку
10:06
Армія РФ двічі атакувала Покровську громаду: є жертви та постраждала
09:50
ЗСУ зупинили танкову атаку російських військ на Торецькому напрямку: кадри
09:49
Вночі Україну атакували 18 ракет і 400 БПЛА — Зеленський
09:36
Безпілотники продовжують бити по Добропіллю: прогриміло не менше 20 вибухів
09:31
Російська армія просунулася у Торецьку – DeepState
09:11
Армія РФ за добу вдарила по кількох містах Донеччини: загинули дев'ять людей, ще 10 – поранені
усі новини
ВІДЕО
У Києві, ймовірно, вбили полковника СБУ. Фото: скриншот з відео У Києві сталася стрілянина: ймовірно, вбито полковника СБУ
10 липня, 12:27
Операція ГУР та ЗСУ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку: врятовані важкопоранені українські військові
10 липня, 11:52
Розгінний блок російської ракети застряг у стіні багатоповерхового будинку у Бєлгороді. Фото з місцевих пабліків Бєлгород: у стіні будинку застряг розгінний блок російської ракети
10 липня, 10:59
Танкова атака окупантів на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили танкову атаку російських військ на Торецькому напрямку: кадри
10 липня, 09:50
Мешканці Києва стоять біля зруйнованого будинку після повітряної атаки росіян. Фото: Суспільне. Новини Щонайменше двоє людей загинули та 16 поранені через нічну атаку росіян на Київ
10 липня, 08:46
Зеленський зустрівся із Келлогом. Фото: Reuters Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії: відомо, про що вони говорили
09 липня, 21:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір