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Германия оплатит ракеты большой дальности для Украины

12 июля 2025, 13:03

Германия оплатит ракеты большой дальности для Украины

Германия профинансирует ракеты большой дальности для Украины — поддержка оценивается в сотни миллионов евро. Фото: ИИ Германия профинансирует ракеты большой дальности для Украины — поддержка оценивается в сотни миллионов евро. Фото: ИИ

Германия профинансирует закупку для Украины ракет большой дальности. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью журналу Heute на телеканале ZDF.

По его словам, Украина нуждается в «системах вооружения, способных проникать глубоко вглубь российской территории». Финансирование оценивается в сумму с трёхзначным числом миллионов евро.

Фройдинг возглавляет Специальный штаб по Украине при Минобороны ФРГ и координирует поставки вооружений. Он отметил, что ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой.

«Российские вооружённые силы на протяжении нескольких недель, если не месяцев, удерживают инициативу. Особенно тяжело сейчас в крупных городах», — заявил он.

Напомним, украинская ракета-дрон «Пекло» получила свое первое подтвержденное применение

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