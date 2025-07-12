Германия оплатит ракеты большой дальности для Украины

Германия профинансирует закупку для Украины ракет большой дальности. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью журналу Heute на телеканале ZDF.
По его словам, Украина нуждается в «системах вооружения, способных проникать глубоко вглубь российской территории». Финансирование оценивается в сумму с трёхзначным числом миллионов евро.
Фройдинг возглавляет Специальный штаб по Украине при Минобороны ФРГ и координирует поставки вооружений. Он отметил, что ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой.
«Российские вооружённые силы на протяжении нескольких недель, если не месяцев, удерживают инициативу. Особенно тяжело сейчас в крупных городах», — заявил он.
Напомним, украинская ракета-дрон «Пекло» получила свое первое подтвержденное применение.
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