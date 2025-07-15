Евакуація з Покровська: поліція показала кадри складної евакуації з прифронтового міста

«Білі ангели» показали кадри складної евакуації з Покровська, що горить Фото: поліція

Російська армія щодня обстрілює місто Покровськ на Донеччині. Проте поліцейський екіпаж «Білі янголи» постійно здійснює кілька заїздів до міста, щоб евакуювати місцевих мешканців. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що нещодавно із приватного сектору підрозділ евакуював 92-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися.



Крім того, з одного з мікрорайонів поліція змогла вивезти літнє подружжя та місцевого священика.



«Під час евакуації священик разом з іншими пасажирами читав молитви, щоб шлях пройшов безпечно та всі дісталися живими. Дорога була важка, довелося прориватися крізь дрони. Проте рейс завершився успішно: усі люди вже у безпечному місці», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що «Білий янгол» та волонтери евакуювали з Покровська чоловіка, який переніс інсульт. Він пролежав два тижні без допомоги, поряд з ним увесь цей час був його собака.

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