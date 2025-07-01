Росіяни поранили поліцейського у Покровську під час евакуації: він отримав осколкове поранення ноги

У поліції розповіли про евакуацію з Покровська та стан пораненого поліцейського. Фото: скріншот

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» Костянтин Туницький, який потрапив під російський обстріл у Покровську 28 червня під час евакуації, перебуває у лікарні з осколковими пораненнями ноги. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Костянтин Туницький проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає. «Білий янгол» прагне повернутися до ладу найближчим часом і продовжувати рятувати громадян», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що у місті зазнала поранень пари внаслідок удару росіян. Обидва зазнали тяжких поранень, у 42-річного чоловіка діагностували травматичну ампутацію ноги. Поліцейські надали їм першу допомогу та вирушили до лікарні.



«У цей момент російські війська вдарили автомобілем дроном «Молнія». Машина зазнала численних пошкоджень і не могла їхати далі», — розповів начальник підрозділу «Білий ангел» Геннадій Юдін.



Внаслідок атаки загинув чоловік 1983 року народження.

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