Затримано старшого детектива НАБУ за підозрою у бізнес-зв'язках з РФ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали старшого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Про це повідомила СБУ у Facebook.



Згідно з матеріалами слідства, високопосадовець НАБУ, який мав координувати роботу Бюро у прифронтових регіонах — Дніпропетровській та Запорізькій областях — підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

Слідчі дії відносно детектива НАБУ



Встановлено, що батько підозрюваного — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство РФ. Проте сам детектив не вказав на цей факт при оформленні допуску до державної таємниці, що є порушенням закону.



Мати Руслана — Ірина Магамедрасулова — живе у Києві, але отримує пенсію в угрупуванні «ДНР». З декларації Руслана Магамедрасулова випливає, що місце реєстрації детективу — місто Горлівка Донецької області.



Незважаючи на те, що Магамедрасулов мав перебувати у Дніпрі та працювати у прифронтових регіонах, більшу частину часу він проводив у Києві. Нещодавно він повернувся з елітного відпочинку на іспанському острові Тенеріфе, де був кілька тижнів.



Наразі вирішується питання щодо вручення йому підозри за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — «пособництво державі-агресору». Продовжуються слідчі дії та збирання доказів з метою встановлення всіх обставин злочину, йдеться у повідомленні СБУ.