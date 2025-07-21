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Затримано старшого детектива НАБУ за підозрою у бізнес-зв'язках з РФ

21 липня 2025, 11:30

Затримано старшого детектива НАБУ за підозрою у бізнес-зв'язках з РФ

Затримано старшого детектива НАБУ за підозрою у бізнес-зв'язках з РФ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали старшого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Про це повідомила СБУ у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, високопосадовець НАБУ, який мав координувати роботу Бюро у прифронтових регіонах — Дніпропетровській та Запорізькій областях — підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

Слідчі дії відносно детектива НАБУ

Встановлено, що батько підозрюваного — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство РФ. Проте сам детектив не вказав на цей факт при оформленні допуску до державної таємниці, що є порушенням закону.

Мати Руслана — Ірина Магамедрасулова — живе у Києві, але отримує пенсію в угрупуванні «ДНР». З декларації Руслана Магамедрасулова випливає, що місце реєстрації детективу — місто Горлівка Донецької області.

Незважаючи на те, що Магамедрасулов мав перебувати у Дніпрі та працювати у прифронтових регіонах, більшу частину часу він проводив у Києві. Нещодавно він повернувся з елітного відпочинку на іспанському острові Тенеріфе, де був кілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо вручення йому підозри за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — «пособництво державі-агресору». Продовжуються слідчі дії та збирання доказів з метою встановлення всіх обставин злочину, йдеться у повідомленні СБУ.

@novosti.dn.ua

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