РФ почала масово збивати БПЛА ЗСУ за допомогою 3D-РЛС

Український БПЛА.

ЗС РФ дедалі частіше збивають українські розвідувальні «крила». Почав цю практику центр перспективних безпілотних технологій РФ «Рубікон». Найбільше страждають «Лелеки», «Гори», «Шарки» і FlyEye. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



«Це було неминуче – ми давно показали їм, наскільки цей шлях є ефективним. Але, на жаль, за майже рік їхнього відставання ми так і не розробили та не впровадили дієвих контрзаходів проти зенітних дронів», — зазначив він.

За його словами, можливих способів протидії небагато:

РЕБ проти каналу управління зенітним дроном сумнівний як із землі, так і з борту дрона;

РЕБ типу «Зеркальца» ефективний проти відеоканалу, але ворог перейшов на цифрову передачу;

Система «Ухилянт» на розвіддронах допомагає, але не більше ніж у 70% випадків;

Найважливіший захід — виявлення і знищення 3D-РЛС противника.

На думку фахівця, у росіян раніше не було ефективних компактних 3D-радарів. Зараз такі, імовірно китайського виробництва, почали з'являтися, і їх треба активно шукати по фронтах.



Також РФ посилила випуск власних «крил» як відповідь на українські зенітні дрони — як із ракетами: що вище перехоплення, то більше запусків.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео повітряного бою між українським та російським безпілотниками.