Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російський дрон з «виделкою» атакував БПЛА ЗСУ — відео

07 липня 2025, 13:53

Російський дрон з «виделкою» атакував БПЛА ЗСУ — відео

Момент повітряної атаки: російський зенітний FPV-дрон з «виделкою» наближається до українського безпілотника. Момент повітряної атаки: російський зенітний FPV-дрон з «виделкою» наближається до українського безпілотника.

У мережі з’явилося відео повітряного бою між українським і російським безпілотниками. Російський FPV-дрон атакував український БПЛА за допомогою примітивного, але ефективного пристрою, схожого на виделку. Кадри оприлюднив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.



На відео видно, як дрон росіян наближається до українського безпілотника та намагається його збити шляхом фізичного контакту. За словами експерта, це — приклад використання зенітного FPV-дрона проєкту «Рубікон» ЗС РФ, призначеного для знищення ворожих БПЛА у повітрі.

Така тактика набирає популярності, оскільки дозволяє не лише відстежувати, а й фізично виводити з ладу українські дрони за допомогою недорогих засобів.

Раніше над Києвом було збито кілька російських БПЛА «Гербера», але не звичайних — із камерами на підвісі, CRPA-антеною та радіомодемом.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
атака дронів РФ збиття безпілотника ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
17:17
Окупанти облаштували рембазу на Луганському пороховому заводі
15:33
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по будівлі з окупантами
14:59
Чотири особи загинули у Петрівському районі Донецька після обстрілу
14:18
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
10:44
У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається
08:56
У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»
17:49
У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?
16:12
Вибух у Луганську: загинув колишній «мер»
15:29
Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
14:57
З Маріуполя на «культурний плацдарм»: як Кремль використовує молодь на окупованих територіях
13:08
У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
12:00
На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду
усі новини
17:10
Агент «АТЕШ» допоміг ЗСУ знищити розрахунок «Граду»
17:07
У Підмосков'ї знайдено вбитим ексгубернатора Курської області і колишнього голову Мінтрансу РФ Романа Старовойта
16:48
ЗСУ вивісили прапор у Дачному на Дніпропетровщині: росіяни заявляють про «захоплення» села
16:41
Ціль — військова інфраструктура: черговий удар по НПЗ у Краснодарському краї
16:36
МіГ-29 ЗСУ знищив міст у Курській області
16:06
У горах біля кордону з Румунією знайшли тіло загиблого — ДПСУ
15:48
Зеленський та Трамп обговорювали заміну посла України в США: серед кандидатів — Шмигаль та Умєров
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
15:34
ТЦК посилили заходи безпеки після ударів — ЦПД зробив важливу заяву
14:15
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу — ОВА
14:02
Підроблені фото українських захисників, які повернулися з полону, заполонили соцмережі: хто і навіщо це робить?
14:02
Постачали на фронт несправну зброю: викрито схему в Міноборони
13:53
Російський дрон з «виделкою» атакував БПЛА ЗСУ — відео
13:46
Увечері 6 липня під прицілом російських військ опинилися Краматорська, Дружківська та Слов'янська громади
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
13:00
МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів AASM Hammer
12:53
Під завалами та в лікарні: наслідки удару по Холодногірському району Харкова
12:07
Потужні вибухи пролунали у Краматорську з різницею у кілька хвилин
12:00
Дрони РФ ударили по ТЦК у Харкові та Запоріжжі
11:44
Російський FPV-дрон вдарив бійця ЗСУ в голову, але не вибухнув
усі новини
ВІДЕО
Ексгубернатор Курської області та колишній голова Мінтрансу Росії Роман Старовойт У Підмосков'ї знайдено вбитим ексгубернатора Курської області і колишнього голову Мінтрансу РФ Романа Старовойта
07 липня, 17:07
Прапор українських морпіхів у селі Дачне на Дніпропетровщині Фото: кадр із відео ЗСУ вивісили прапор у Дачному на Дніпропетровщині: росіяни заявляють про «захоплення» села
07 липня, 16:48
Ціль — військова інфраструктура: черговий удар по НПЗ у Краснодарському краї Ціль — військова інфраструктура: черговий удар по НПЗ у Краснодарському краї
07 липня, 16:41
Момент удару МіГ-29 ЗСУ по ворожій переправі в Курській області. МіГ-29 ЗСУ знищив міст у Курській області
07 липня, 16:36
Момент повітряної атаки: російський зенітний FPV-дрон з «виделкою» наближається до українського безпілотника. Російський дрон з «виделкою» атакував БПЛА ЗСУ — відео
07 липня, 13:53
Момент «прильоту» по окупантах. МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів AASM Hammer
07 липня, 13:00

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір