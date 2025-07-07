Російський дрон з «виделкою» атакував БПЛА ЗСУ — відео

Момент повітряної атаки: російський зенітний FPV-дрон з «виделкою» наближається до українського безпілотника.

У мережі з’явилося відео повітряного бою між українським і російським безпілотниками. Російський FPV-дрон атакував український БПЛА за допомогою примітивного, але ефективного пристрою, схожого на виделку. Кадри оприлюднив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.







На відео видно, як дрон росіян наближається до українського безпілотника та намагається його збити шляхом фізичного контакту. За словами експерта, це — приклад використання зенітного FPV-дрона проєкту «Рубікон» ЗС РФ, призначеного для знищення ворожих БПЛА у повітрі.



Така тактика набирає популярності, оскільки дозволяє не лише відстежувати, а й фізично виводити з ладу українські дрони за допомогою недорогих засобів.

Раніше над Києвом було збито кілька російських БПЛА «Гербера», але не звичайних — із камерами на підвісі, CRPA-антеною та радіомодемом.