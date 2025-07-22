Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок

У тимчасово окупованому Севастополі зафіксували мобільну вогневу точку, заховану серед житлових будинків, повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією джерела, у Нахімівському районі між проспектом Перемоги та вулицею Генерала Мельника у кущах ховають військовий «КамАЗ» із встановленою зенітною кулеметною установкою. Техніка використовується для відбиття можливих атак українських безпілотників.

Зенітна установка серед багатоповерхівок у Севастополі. Джерело: t.me/Crimeanwind

При цьому вантажівка регулярно змінює своє місцезнаходження, залишаючись у межах одного мікрорайону, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ.