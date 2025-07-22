Крым: оккупанты замаскировали мобильную огневую точку в Севастополе среди многоэтажек

Во временно оккупированном Севастополе зафиксировали мобильную огневую точку, спрятанную среди жилых домов, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации источника, в Нахимовском районе между проспектом Победы и улицей Генерала Мельника в кустах прячут военный «КамАЗ» с установленной зенитной пулеметной установкой. Техника используется для отражения возможных атак украинских беспилотников.

Зенитная установка среди многоэтажек в Севастополе. Источник: t.me/Crimeanwind

При этом грузовик регулярно меняет свое местоположение, оставаясь в пределах одного микрорайона, говорится в сообщении.

Напомним, РФ эвакуирует зенитный полк в Севастополе из-за угрозы ударов ВСУ.