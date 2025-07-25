У Дружківці пролунав потужний вибух: палають будинки, є постраждалі

Потужний вибух пролунав сьогодні опівдні у Дружківці Донецької області. Фото: Дружківка Info/Telegram

У п'ятницю, 25 липня, приблизно о 12:05, у місті Дружківці Донецької області пролунав потужний вибух.

За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», удар припав по району в північній частині міста, неподалік автодороги, що веде до Краматорська.

За свідченням очевидців, внаслідок удару спалахнуло кілька будинків. Дорогу на Краматорськ перекрито.

У районі атаки відзначаються перебої з електропостачанням.

За непідтвердженими даними, щонайменше п'ять осіб поранено.

Інформація уточнюється.