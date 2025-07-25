У Дружківці пролунав потужний вибух: палають будинки, є постраждалі

У п'ятницю, 25 липня, приблизно о 12:05, у місті Дружківці Донецької області пролунав потужний вибух.
За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», удар припав по району в північній частині міста, неподалік автодороги, що веде до Краматорська.
За свідченням очевидців, внаслідок удару спалахнуло кілька будинків. Дорогу на Краматорськ перекрито.
У районі атаки відзначаються перебої з електропостачанням.
За непідтвердженими даними, щонайменше п'ять осіб поранено.
Інформація уточнюється.
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