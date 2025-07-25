В Дружковке прогремел мощный взрыв: горят дома, есть пострадавшие

В пятницу, 25 июля, приблизительно в 12:05, в городе Дружковка Донецкой области прогремел мощный взрыв.
По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», удар пришелся по району в северной части города, недалеко от автодороги, ведущей в Краматорск.
По свидетельству очевидцев, в результате удара загорелись несколько домов. Дорога на Краматорск перекрыта.
В районе атаки отмечаются перебои с электроснабжением.
По неподтверждённым данным, как минимум пять человек ранены.
Информация уточняется.
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