В Дружковке прогремел мощный взрыв: горят дома, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел сегодня в полдень в Дружковке Донецкой области. Фото: Дружковка Info/Telegram

В пятницу, 25 июля, приблизительно в 12:05, в городе Дружковка Донецкой области прогремел мощный взрыв.

По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», удар пришелся по району в северной части города, недалеко от автодороги, ведущей в Краматорск.

По свидетельству очевидцев, в результате удара загорелись несколько домов. Дорога на Краматорск перекрыта.

В районе атаки отмечаются перебои с электроснабжением.

По неподтверждённым данным, как минимум пять человек ранены.

Информация уточняется.