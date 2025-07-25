В Луганске оккупанты будут учить детей собирать дроны

В Луганске детей будут обучать изготовлению дронов. Фото: ЦНС

Во временно оккупированном Луганске детей будут обучать изготовлению дронов для армии РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Оккупационная администрация запускает детские клубы «Юные техники», в которых школьников будут учить собирать беспилотники и другую технику для нужд захватчиков.



Проект стартует осенью 2025 года в рамках программы «Первые в науке», которую курирует прокремлёвское молодёжное объединение «Движение первых».



Это очередной пример милитаризации образования на временно оккупированных территориях: под видом «науки» детей фактически приучают к войне, втягивая их в обслуживание российской военной машины.



ЦНС напоминает, что привлечение несовершеннолетних к военному производству является нарушением норм международного права.