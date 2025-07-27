ЗСУ взяли під контроль Кіндратівку, бої продовжуються під Куп'янськом

На Сумському напрямку українські сили завершили зачистку населеного пункту Кіндратівка та встановили над ним повний контроль. Про це повідомив Telegram-канал PETRENKO+.



ЗСУ вдалося витіснити російські підрозділи з основної частини населеного пункту, незважаючи на спроби противника проводити контратаки малими групами.

Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Куп'янському напрямку російські війська просунулися в районі Радьківки — у бік населеного пункту Мирове (до 2025 року — Московка) та північної околиці Куп'янська. Також зафіксовано просування у районі Голубівки — у напрямку північної частини Куп'янська.

Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Великобурлуцькому напрямку українським військовим вдалося відбити атаки ворога в районах населених пунктів Хатнє та Амбарне.

Нагадаємо, продовжується активність противника на Вовчанському напрямку — російські сили просунулися у західній частині урочища Вершина, намагаючись вийти до Вовчанських Хуторів.