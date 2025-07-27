ВСУ взяли под контроль Кондратовку, бои продолжаются под Купянском

На Сумском направлении украинские силы завершили зачистку населенного пункта Кондратовка и установили над ним полный контроль. Об этом сообщил Telegram-канал PETRENKO+.



ВСУ удалось вытеснить российские подразделения с основной части населенного пункта, несмотря на попытки противника проводить контратаки малыми группами.

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Купянском направлении российские войска продвинулись в районе Радьковки — в сторону населенного пункта Мировое (до 2025 года — Московка) и северной окраины Купянска. Также зафиксировано продвижение в районе Голубовки — в направлении северной части Купянска.

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Великобурлукском направлении украинским военным удалось отразить атаки врага в районах населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

Напомним, продолжается активность противника на Волчанском направлении — российские силы продвинулись в западной части урочища Вершина, пытаясь выйти к Волчанским Хуторам.