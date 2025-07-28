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Село Кондратівка на Сумщині знову під контролем ЗСУ

28 липня 2025, 07:30

Село Кондратівка на Сумщині знову під контролем ЗСУ

Село Кондратівка на Сумщині знову під контролем ЗСУ

Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині. Про це в неділю, 27 липня, повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, звільнення відбулося силами та засобами угруповання військ «Курськ», а також підрозділами Сил оборони України, які входять до її складу.

«Населений пункт Кіндратівка Сумської області звільнено. Зараз у ньому продовжуються стабілізаційні заходи», — заявили у Страткомі ЗСУ.

Як повідомлялося, найзапекліші бої продовжуються на Покровському напрямку, де 27 липня було зафіксовано 29 атак РФ на позиції українських захисників.

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