Село Кондратівка на Сумщині знову під контролем ЗСУ

Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині. Про це в неділю, 27 липня, повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.



Згідно з повідомленням, звільнення відбулося силами та засобами угруповання військ «Курськ», а також підрозділами Сил оборони України, які входять до її складу.



«Населений пункт Кіндратівка Сумської області звільнено. Зараз у ньому продовжуються стабілізаційні заходи», — заявили у Страткомі ЗСУ.

Як повідомлялося, найзапекліші бої продовжуються на Покровському напрямку, де 27 липня було зафіксовано 29 атак РФ на позиції українських захисників.