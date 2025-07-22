Суми атакували «Шахеди»: у місті прогриміли вибухи

Проліт «Шахеда» над Сумами.

Сумські пабліки опублікували відео прольоту російських безпілотників «Шахед» над містом. Незабаром після цього в Сумах було зафіксовано вибухи.



Повітряні сили ЗСУ попередили жителів, що з північно-східного напрямку в бік Сум рухається ворожий БПЛА.



«Можлива робота ППО. Перебуваєте в укриттях», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.



Крім того, о 13:59 на карті повітряних тривог з'явилося підтвердження вибуху. Також попередження про можливу небезпеку надходило в Чернігівську, Харківську та Полтавську області.

Фіксація вибуху у Сумах.

Раніше у вівторок, 22 липня, російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки одна людина постраждала.