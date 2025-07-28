Російський БПЛА «Гербера» пролетів над Вільнюсом

БПЛА «Гербера» помічено в небі над Литвою.

Сьогодні вранці над центром Вільнюса був помічений російський безпілотник «Гербера». Відповідне відео опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



За попередніми даними, це розвідувальна модель, аналогічна до тих, що раніше збивалися в Києві. Тоді дрони були оснащені підвісними камерами, CRPA-антеною і радіомодемом.



Експерти українського ГУР раніше розібрали один із дронів «Гербера» і виявили, що він використовує іноземні мікросхеми та електронні компоненти.