РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 32 цілі

ППО збила 32 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 29 липня запустила по Україні балістику та дрони різних типів. Протиповітряна оборона збила 32 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 29 липня (з 21:40 28 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області та анексованого Криму, а також 37 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 32 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучання 5 БПЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.



Раніше ми писали, що російські війська ввечері, 28 липня, і в ніч проти 29 липня завдали серії ударів по Дніпропетровщині. За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури у громадах та містах області.

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