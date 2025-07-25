РФ покращує «Шахеди»: БПЛА маневрують для обходу ППО

«Шахеди» почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті. Ілюстрація: ШІ

Російські ударні дрони типу «Шахед» почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, щоб знижувати ефективність українських зенітних дронів. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



«Про те, що таке станеться, я писав давно. Противник заздалегідь був готовий до низки контрзаходів, і це тільки перші прояви», — зазначив експерт.



За його словами, російська сторона не відмовиться від своєї наймасовішої зброї, тому Україні доведеться вдосконалювати технології перехоплення.



«Ну нічого, будемо працювати над технологіями проти їхніх технологій», — додав Бескрестнов.

Нагадаємо, армія РФ почала масово збивати безпілотники ЗСУ за допомогою 3D-РЛС.