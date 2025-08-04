Удар по Краматорську: зросла кількість жертв

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вдень 31 липня вдарила по п'ятиповерховому будинку у прифронтовому Краматорську Донецької області. Станом на 4 серпня кількість жертв зросла до шести. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки. Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих та 11 поранених», — зазначив Філашкін.



За даними Гончаренка, з-під завалів рятувальники дістали тіло 21-річної дівчини.





За попередньою інформацією, під завалами знаходяться ще 4 особи.



Пошуково-рятувальна операція продовжується.



Раніше ми писали, що російські війська завдали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Краматорську, внаслідок чого половина будівлі зруйнована вщент. Станом на 31 липня було відомо про одного загиблого та 11 постраждалих.

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