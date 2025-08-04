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Глина, граніт та зерно під контролем РФ: проти кого Зеленський ввів санкції на окупованій території

04 серпня 2025, 16:34

Глина, граніт та зерно під контролем РФ: проти кого Зеленський ввів санкції на окупованій території

Глина, граніт та зерно під контролем РФ: проти кого Зеленський ввів санкції на окупованій території

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 3 серпня про застосування персональних санкцій проти 39 фізичних та 23 юридичних осіб. В основному йдеться про громадян та компаній, пов'язаних із незаконним вивезенням зерна з тимчасово окупованих територій України та розробкою надр у цих регіонах. Більшість фігурантів — громадяни РФ та російські фірми, проте у списку також є компанії з Оману та Єгипту.

Зеленський ввів санкції проти «тіньового флоту» та вивозять зерно з окупованих територій

Серед юридичних осіб під санкціями опинилися 12 підприємств, зареєстрованих на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також компанії із Москви, Краснодарського краю, Ростовської та Астраханської областей РФ. Фізичні особи, внесені до списку, безпосередньо пов'язані з цими компаніями, або є капітанами судів так званого «тіньового флоту», який брав участь у вивезенні зерна. Один із них має громадянство Оману, решта — росіяни.

Згідно з рішенням РНБО, Міністерство закордонних справ України має проінформувати про санкції компетентні органи ЄС, США та інших країн та ініціювати запровадження аналогічних обмежень.

Крім того, того ж дня Зеленський підписав указ №578/2025 про санкції проти 94 осіб та п'ятьох юридичних осіб, пов'язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який використовується Росією. До списку потрапили громадяни РФ, Індії, Грузії, Бангладеш та Китаю, а також російські судноплавні компанії, включаючи «Газпромнафту Шипінг» та «Арго Танкер Груп».

Які українські фірми на окупованому Донбасі захопили росіяни

Згідно з даними, оприлюдненими українською владою, низка підприємств, зареєстрованих у Росії та провідної діяльності на тимчасово окупованих територіях, системно одержують прибуток від розробки українських надр, сплачують податки до бюджету РФ і випускають продукцію, яку можна використовувати в оборонній промисловості.

Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції, наведено такі компанії:

ТОВ «Катеринівський кар'єр»
Використовує потужності українського підприємства ТОВ «Укрроскаолін» для видобутку каоліну на родовищі «Катеринівське» у Донецькій області. Каолін — стратегічно важлива сировина, яка застосовується в кераміці, металургії та військовій промисловості.

ТОВ «Ніка Трейд Інвест»
Здійснює видобуток корисних копалин на родовищі «Біла Балка», використовуючи активи українських компаній НВП «Донбаснерудпром» та ТОВ «Донбаскераміка». Ці активи експлуатуються без згоди України, порушуючи міжнародне право.

ТОВ «Алчевськпромгруп»
Зареєстровано у Російській Федерації. Працює на окупованій території Луганської області. Фірма пов'язана з видобутком та переробленням сировини, можливе використання якої також може торкатися потреб оборонно-промислового комплексу РФ.

ТОВ «Гільдія Груп»
Зареєстрована в Росії, юридична адреса: Україна, Донецька обл. Донецьк, вул. Шаповалова, 3А. Бере участь у промисловій та логістичній діяльності у регіоні, підконтрольному російським окупаційним силам.

ТОВ «Каранський кар'єр»
Юридично оформлена в РФ, фактична адреса: Україна, Донецька область, смт Мирне, вул. Леніна, 6. Займається видобуванням мінеральної сировини, при цьому провадить діяльність без ліцензій від української держави.

ТОВ «Кріос Логістик»
Зареєстрована в Росії, розташована за адресою: Україна, м. Київ Ясинувата, вул. Жовтнева (Жовтнева), 186. За відкритими даними, може брати участь у логістиці та постачання матеріалів подвійного призначення, у тому числі для потреб військових формувань РФ.

ТОВ «Тельманівський кар'єр»
 Адреса: Україна, Донецька область, смт Тельманове, пров. Садовий, 3. Юридична реєстрація — Росія. Компанія займається видобутком нерудних матеріалів та фактично контролюється окупаційною адміністрацією.

ТОВ «Успенський кар'єр»
 Адреса: Україна, Луганська область, с. Волнухіне (Лутугинський округ), вул. Кар'єрна, 1. Формально зареєстрована РФ. Спеціалізується на розробці корисних копалин, податкові відрахування спрямовуються до бюджету Російської Федерації.

Усі вищезазначені компанії були включені до списку санкцій указом президента України №579/2025. Українська сторона закликає міжнародних партнерів – Європейський Союз, США та інші країни — запровадити дзеркальні обмеження проти цих юридичних осіб.

Що відомо про компанії

  • Більшість зареєстровані у Росії, але ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
  • Використовують ресурси, що належать українському народові, без згоди української держави.
  • Сплачують податки до бюджету РФ і може бути пов'язані з оборонним комплексом.
  • Порушують норми міжнародного гуманітарного та економічного права.

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