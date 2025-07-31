Реактивні «Шахеди» не є невразливою зброєю — Ігнат

Ударний БПЛА з реактивним двигуном, подібний до тих, що застосовуються РФ для атак на територію України. Ілюстрація: ШІ.

Реактивні дрони-камікадзе «Шахед», про які британська BBC писала як про «неперехоплювані», насправді не є невразливими. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.



«Прошу не розповсюджувати фейки: навіть у BBC немає слів про те, що їх неможливо збити », - наголосив Ігнат.



До його слів долучився фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, зазначивши, що навіть реактивний «Шахед» — не «вундерваффе».



«У нас є, чим по ньому працювати. Збивали і будемо збивати», — додав він.



За словами експертів, Україна вже зараз ефективно застосовує засоби ППО, такі як ЗУ-23-2, Gepard, ЗРК «Стріла-10», «Бук» і NASAMS, здатні збивати цілі на швидкості до і вище 500 км/год. Також українська ППО регулярно перехоплює балістичні ракети — набагато складніші цілі.



Бескрестнов також наголосив на необхідності заздалегідь готувати дешеві та масові способи протидії в разі збільшення кількості подібних дронів.