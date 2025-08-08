У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО

У Києві 8 серпня попрощалися з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні.

Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», панахида почалася опівдні у Михайлівському соборі. Попрощатися з Вікторією прийшли сотні людей — її близькі, колишні колеги за редакціями, в яких вона працювала, та городяни, які не були з нею знайомі особисто, але хотіли віддати данину пам'яті.

Після служби траурна процесія — катафалк у супроводі поліції та колони людей — вирушила на Майдан Незалежності. Там пройшла коротка громадянська церемонія прощання, організована журналістами кількох видань.

Вікторію Рощину поховали на Байковому цвинтарі.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, куди вирушила з журналістською місією. Майже через рік, у травні 2024-го, Росія визнала її затримання. У жовтні стало відомо про її загибель у російському ув'язненні.

2 серпня 2025 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку з Кривого Рогу Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

Офіс генерального прокурора України повідомив про заочну підозру начальника слідчого ізолятора №2 у Таганрозі у справі про організацію тортур журналістки.