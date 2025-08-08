Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО

08 серпня 2025, 17:00

У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО

У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО

У Києві 8 серпня попрощалися з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні.

Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», панахида почалася опівдні у Михайлівському соборі. Попрощатися з Вікторією прийшли сотні людей — її близькі, колишні колеги за редакціями, в яких вона працювала, та городяни, які не були з нею знайомі особисто, але хотіли віддати данину пам'яті.

Після служби траурна процесія — катафалк у супроводі поліції та колони людей — вирушила на Майдан Незалежності. Там пройшла коротка громадянська церемонія прощання, організована журналістами кількох видань.

Вікторію Рощину поховали на Байковому цвинтарі. 

Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, куди вирушила з журналістською місією. Майже через рік, у травні 2024-го, Росія визнала її затримання. У жовтні стало відомо про її загибель у російському ув'язненні.

2 серпня 2025 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку з Кривого Рогу Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

Офіс генерального прокурора України повідомив про заочну підозру начальника слідчого ізолятора №2 у Таганрозі у справі про організацію тортур журналістки.

ТЕГИ

Інше
Полонені РФ тортури окупантів
Люди
Журналіст Вікторія Рощина

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
усі новини
18:35
Рада ЄС ухвалила надати Україні понад 3 млрд євро
17:00
У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО
16:50
Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть усунути з посади начальника АМКУ
16:45
Краматорськ: вранці під російський обстріл потрапив приватний сектор
16:05
Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР
15:48
Під час російського обстрілу знеструмлено шахти Донеччини: 77 гірників були землею
15:25
У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
14:47
Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро
14:17
Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
11:35
Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна
10:52
Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА
09:22
Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08:45
Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
22:25
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень
21:33
У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
20:42
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ
19:58
Цифровий ТЦК, контракти з покращеними умовами та інше: ключові цілі Міноборони на наступні пів року
19:31
На Донеччині направили понад 50 млн гривень на оборону
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08 серпня, 09:22
Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
08 серпня, 08:45
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
07 серпня, 13:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір