Переговори про мир: місце зустрічі — Аляска, дата — 15 серпня

Наприкінці наступного тижня, 15 серпня 2025 року, президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін проведуть переговори в американському штаті Аляска. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, а Кремль підтвердив дату та місце зустрічі, назвавши вибір майданчика «логічним» через його близькість до Росії, написала низка європейських ЗМІ.

За словами Трампа, мета саміту — обговорити шляхи завершення війни в Україні. Одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями до взаємного блага».

Однак ця ідея викликає суперечки: Україна та більшість її європейських союзників категорично відкидають передачу окупованих територій Росії, зазначає Reuters.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ранковому зверненні заявив , що Київ не погодиться на передачу окупованих територій і будь-які мирні ініціативи без участі України не матимуть сили. Завершити війну має Росія, оскільки вона розпочала конфлікт і затягує його.