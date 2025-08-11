Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ

11 серпня 2025, 15:39

Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ

Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото

Штурмовий батальйон «Чорний лебідь» 225 окремої штурмової бригади ЗСУ виявив на фронті російську систему РЕБ, ймовірно, «Чорне око», яка нібито має зупиняти українські дрони.

Передбачалося, що «Чорне око» може змінити баланс сил на війні в Україні на користь армії РФ. Батальйон поділився роликом на своєму телеграм-каналі.

Бійці виявили у гаю біля неназваного населеного пункту специфічні антени, схожі на елемент комплексу «Чорне око». Як правило, росіяни встановлюють їх на значній висоті, але цей прилад окупанти сховали в кущах трохи вище за рівень землі.

«Знайшли цікавий експонат у кущах — ймовірно, найновіший російський РЕБ "Чорне око", який має щось там змінити на полі бою», — написали у пресслужбі батальйону.

Вперше про комплекси «Чорне око» стало відомо на початку 2025 року. Тоді повідомлялося, що вони можуть пригнічувати сигнали керування безпілотниками типу DJI Mavic і канали передачі відео FPV-дронів у діапазонах частот 2,4 та 5,8 ГГц, створюючи потужніше випромінювання на тих же частотах.

У лютому 2025 року український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») писав, що система «Чорне око» монтується на високих точках і має поворотний механізм, тому оператор може знизу керувати ним та змінювати напрям випромінювання.

У травні видання Forbes припустило, що система «Чорне око» може змінити баланс сил у повітрі над лінією фронту на користь Росії. Однак, українці вже можуть боротися з ними, використовуючи ударні дрони з передачею відео на нестандартних частотах. Ймовірно, саме такий коптер запустив гурт батальйону «Чорний лебідь».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ЗСУ Знищення Атака БПЛА РЕБ війська РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
усі новини
19:28
Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:49
«Вижити в цьому пеклі дуже складно»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Часовому Яру
18:22
Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
17:52
Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
17:32
Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
17:05
У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки
16:50
Російська армія дронами атакує Нікополь: вже відомо про трьох поранених
16:26
«Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
16:12
Росіяни вдарили по Святогірську: рятувальники ліквідували загоряння
15:47
ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11 серпня, 19:06
Наслідки атаки БПЛА на підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
11 серпня, 18:22
Наслідки удару по Білозерському. Фото: ДСНС Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
11 серпня, 17:32
Евакуація мирних жителів із тваринами з Донецької області. «Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
11 серпня, 16:26
Удар по російських операторах БПЛА на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
11 серпня, 15:47
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір