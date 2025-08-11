Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ

Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото

Штурмовий батальйон «Чорний лебідь» 225 окремої штурмової бригади ЗСУ виявив на фронті російську систему РЕБ, ймовірно, «Чорне око», яка нібито має зупиняти українські дрони.

Передбачалося, що «Чорне око» може змінити баланс сил на війні в Україні на користь армії РФ. Батальйон поділився роликом на своєму телеграм-каналі.

Бійці виявили у гаю біля неназваного населеного пункту специфічні антени, схожі на елемент комплексу «Чорне око». Як правило, росіяни встановлюють їх на значній висоті, але цей прилад окупанти сховали в кущах трохи вище за рівень землі.

«Знайшли цікавий експонат у кущах — ймовірно, найновіший російський РЕБ "Чорне око", який має щось там змінити на полі бою», — написали у пресслужбі батальйону.

Вперше про комплекси «Чорне око» стало відомо на початку 2025 року. Тоді повідомлялося, що вони можуть пригнічувати сигнали керування безпілотниками типу DJI Mavic і канали передачі відео FPV-дронів у діапазонах частот 2,4 та 5,8 ГГц, створюючи потужніше випромінювання на тих же частотах.

У лютому 2025 року український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») писав, що система «Чорне око» монтується на високих точках і має поворотний механізм, тому оператор може знизу керувати ним та змінювати напрям випромінювання.

У травні видання Forbes припустило, що система «Чорне око» може змінити баланс сил у повітрі над лінією фронту на користь Росії. Однак, українці вже можуть боротися з ними, використовуючи ударні дрони з передачею відео на нестандартних частотах. Ймовірно, саме такий коптер запустив гурт батальйону «Чорний лебідь».