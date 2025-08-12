ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках

Винищувач високоточним ударом авіабомби знищив підземний командний пункт батальйону ЗС РФ у місті Олешки, Херсонська область. Відео опублікував відеоархів російсько-української війни War Archive.
За даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано близько 25 окупантів, щонайменше 11 дістали поранення.
«Серед знищених — командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного зі взводів батальйону», — йдеться у повідомленні.
Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та два артилерійські засоби російських загарбників.
