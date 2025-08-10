Українська авіація знищила командний пункт окупантів у Олешках: ліквідовано штаб із командиром

Повітряні сили України високоточними бомбами атакували командний пункт російських окупантів у районі Олешок Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



За попередніми даними, знищено близько 25 російських військових, ще не менше 11 отримали поранення. Серед ліквідованих, за даними розвідки, командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного зі взводів.

Крім того, 5 серпня українська тактична авіація завдала удару по скупченню російських операторів дронів, які раніше тероризували мирне населення Херсонщини. Командний пункт перебував у будівлі колишньої санепідемстанції у тимчасово окупованих Олешках, де було розгорнуто штаб батальйонного рівня.

Нагадаємо, російські військові 10 серпня чотири рази обстріляли Херсонську область та вбили трьох мешканців внаслідок атак із застосуванням безпілотників.