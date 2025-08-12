Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках

12 августа 2025, 16:36

ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках

Удар по подземному командному пункту батальона ВС РФ. Удар по подземному командному пункту батальона ВС РФ.

Истребитель высокоточным ударом авиабомбы уничтожил подземный командный пункт батальона ВС РФ в городе Олешки, Херсонская область. Видео опубликовал видеоархив российско-украинской войны War Archive.

По данным Генштаба ВСУ, ликвидировано около 25 оккупантов, не менее 11 получили ранения.

«Среди уничтоженных — командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков.

@novosti.dn.ua

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
