У Білому домі назвали точне місце зустрічі Трампа та Путіна в Алясці

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини»

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою Кремля Володимиром Путіним у місті Анкоридж штату Аляска. Про це під час пресконференції повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Суспільне».



За її словами, мета зустрічі – найкраще розуміння того, як можна покласти край війні Росії проти України.



«Ця адміністрація справді використала всі важелі впливу, вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного рішення. І я думаю, що те, що президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Росії віч-на-віч, а не поговорить телефоном, це дасть краще уявлення про те, як покласти край цій війні й куди вона прямує», – сказала речниця.



Анкоридж є найбільшим містом штату Аляска.

Нагадаємо, що 15 серпня в Алясці відбудуться переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».



Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.



Пізніше Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.