Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Білому домі назвали точне місце зустрічі Трампа та Путіна в Алясці

12 серпня 2025, 21:17

У Білому домі назвали точне місце зустрічі Трампа та Путіна в Алясці

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини» Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини»

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою Кремля Володимиром Путіним у місті Анкоридж штату Аляска. Про це під час пресконференції повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Суспільне».

За її словами, мета зустрічі – найкраще розуміння того, як можна покласти край війні Росії проти України.

«Ця адміністрація справді використала всі важелі впливу, вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного рішення. І я думаю, що те, що президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Росії віч-на-віч, а не поговорить телефоном, це дасть краще уявлення про те, як покласти край цій війні й куди вона прямує», – сказала речниця.

Анкоридж є найбільшим містом штату Аляска.

Нагадаємо, що 15 серпня в Алясці відбудуться переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».

Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.

Пізніше Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Дональд Трамп Керолайн Левітт
Інше
Анкоридж
Інше
Війна переговори
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
усі новини
22:57
Зеленський розповів, наскільки росіяни просунулися під Добропіллям і як це пов'язано із зустріччю Трампа та Путіна
21:50
Зеленський пояснив, чому Путіну важливо захопити весь Донбас
21:17
У Білому домі назвали точне місце зустрічі Трампа та Путіна в Алясці
20:10
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
19:37
«У місті закрився останній магазин»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську
19:04
ДРГ росіян проникали у 4 села — у Генштабі розповіли про ситуацію біля Добропілля та Покровська.
18:49
Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії
18:32
Під Лиманом рятувальники гасили масштабну лісову пожежу
17:53
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
17:04
Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри
16:59
У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська
16:45
Зеленський пом'якшив позицію: він готовий поступитися вже захопленими Росією територіями — The Telegraph
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
16:16
82-а бригада ЗСУ взяла в полон двох російських штурмовиків
15:58
ЗСУ зачистили від російських військ околиці Степногірська у Запорізькій області
15:39
Внаслідок удару РФ по полігону ЗСУ під Кропивницьким загинули іноземні добровольці — NYT
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
14:54
Війська РФ зазнають великих втрат біля Добропілля через «м'ясні» штурми — Нацгвардія
14:39
Дрони вдарили по заводу в Нижньогородській області РФ
усі новини
ВІДЕО
Ситуація під Добропіллям та Покровськом. Фото: карта DeepState Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
12 серпня, 20:10
Український дрон. Фото: 501-й батальйон морської піхоти ЗСУ Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії
12 серпня, 18:49
Удар по терміналу зберігання «шахедів» у Татарстані. Фото: кадр із відео Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
12 серпня, 17:53
Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри
12 серпня, 17:04
Удар по підземному командному пункту батальйону ЗС РФ. ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
12 серпня, 16:36
Захоплені в полон російські штурмовики 82-а бригада ЗСУ взяла в полон двох російських штурмовиків
12 серпня, 16:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір