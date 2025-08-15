РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження

Месенджер Max. Фото: ЦНС

Окупанти примусово переводять домашні чати на «національний месенджер» Max, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України за вказівкою Мінбуду РФ зобов'язали переводити чати мешканців багатоквартирних будинків у так званий «національний месенджер» Max.



Ця вимога не має жодних правових підстав, проте через фінансову залежність від фейкової влади керуючі компанії виконуватимуть її всупереч інтересам людей.

Справжня мета окупантів:

повний контроль над обговореннями в громадах;

моніторинг настроїв і виявлення «нелояльних»;

блокування небажаної інформації.

У ЦНС наголосили, що це черговий крок росіян до інформаційної ізоляції та встановлення цифрової диктатури на окупованих територіях.



«Вирватися із цього гетто можна лише шляхом деокупації», — йдеться у повідомленні.

