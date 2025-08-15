Зеленський: пріоритет України — контрактна армія та чесний мир

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пріоритетом у розвитку оборонних сил країни залишається контрактна армія. За його словами, на нараді з військовими розглядалися питання вдосконалення системи контрактів у Силах оборони, а також фінансування оборонного та силового сектора на 2025—2026 роки.

«За будь-яких обставин наша армія буде готова ефективно та швидко реагувати на загрози українській державності. Пріоритет — розвиток саме контрактної армії», — зазначив глава держави у своєму Telegram-каналі.



Зеленський також заявив, що очікує сьогодні доповіді розвідки про плани Росії та її підготовку до зустрічі на Алясці. За його словами, ставки на майбутніх переговорах високі.

«Головне, щоб ця зустріч відкрила шлях до реального та чесного миру, а також змістовної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, США та російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки має зробити Росія. Ми сподіваємось на підтримку Америки», — наголосив президент.

Нагадаємо, президенти Росії та США проведуть 15 серпня зустріч у місті Анкорідж (штат Аляска). Це будуть перші очні переговори глав двох держав із червня 2021 року, коли Володимир Путін зустрівся в Женеві із Джо Байденом, який очолював на той момент вашингтонську адміністрацію.