15 августа 2025, 16:15

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приоритетом в развитии оборонных сил страны остается контрактная армия. По его словам, на сегодняшнем совещании с военными рассматривались вопросы совершенствования системы контрактов в Силах обороны, а также финансирования оборонного и силового сектора на 2025—2026 годы.

«При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро реагировать на угрозы украинской государственности. Приоритет — развитие именно контрактной армии», — отметил глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что ожидает сегодня доклада разведки о планах России и ее подготовке к встрече на Аляске. По его словам, ставки на предстоящих переговорах высоки.

«Главное, чтобы эта встреча открыла путь к реальному и честному миру, а также к содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, США и российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должна сделать Россия. Мы надеемся на поддержку Америки», — подчеркнул президент.

Напомним, президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом.

Украина-США Аляска
контрактная армия Мирные переговоры
Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
Зеленский: приоритет Украины — контрактная армия и честный мир
