Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині

Попередньо дрони вдарили по військовій частині в окупованому Севастополі. Фото: Exilenova+

Вночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився, зокрема, Севастополь, де прогриміла серія потужних вибухів.

У мережі місцеві жителі повідомляють про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.

Обстріл регіону почався близько 03:40: місцеві паблики інформували, що в регіоні нібито було збито «щось велике», мешканців Севастополя закликали дотримуватися правил безпеки. Після цього в районі мису Фіолент пролунали два потужні вибухи.

У наступні хвилини в районі мису пролунала ще серія потужних вибухів, після чого росіяни повідомили про густий дим, що здійнявся в небі над Севастополем.

OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що у Севастополі, ймовірно, була атакована військова частина №95408 Чорноморського флоту Росії. Там, за інформацією аналітиків, наразі базується ГРУ Росії.

Знімки із супутників NASA незабаром зафіксували пожежу на території військової частини №95408 Чорноморського флоту РФ, що підтверджує повідомлення про ймовірний удар по частині.

У той же час місцева окупаційна влада в Севастополі спростувала атаку по військовій частині.

«Гучні звуки, які були чутні в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини — це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою та Рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій», — повідомив так званий губернатор Развожаєв.

В коментарях місцевих пабліках користувачі пишуть, що їх «тримають за дурнів».