У Лозовій відкрився транзитний центр для евакуйованих із Донецької області

Евакуація із Донецької області. Фото: Донецька ОДА

У місті Лозова Харківської області розпочав роботу новий транзитний центр, який допоможе розвантажити Павлоград у Дніпропетровській області та прийняти більше евакуйованих мешканців Донецької області.



Люди продовжують залишати свої будинки, рятуючись від щоденних обстрілів та руйнувань, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Зазначається, що гуманітарна місія «Проліска» підтримує переселенців за сприяння ООН.

Серед переселенців – Тетяна з Добропілля. У новому транзитному центрі вона почула щирі слова підтримки та отримала допомогу. «Я дякую добрим людям за їхню чуйність і турботу», — сказала вона.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за останню добу Донеччина зазнала 30 обстрілів. З лінії фронту евакуювали 1608 осіб, зокрема, 158 дітей.

Найбільше постраждали Покровський, Краматорський, Бахмутський райони. Адміністрація зазначає, що обстріл не припиняється, але евакуація триває щодня.

Результати обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

