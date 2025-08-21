В Лозовой открылся транзитный центр для эвакуированных из Донецкой области

Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

В городе Лозовая Харьковской области начал работу новый транзитный центр, который поможет разгрузить Павлоград в Днепропетровской области и принять больше эвакуированных жителей Донецкой области.



Люди продолжают покидать свои дома, спасаясь от ежедневных обстрелов и разрушений, сообщает Донецкая областная военная администрация. Отмечается, что гуманитарная миссия «Проліска» поддерживает переселенцев при содействии ООН.

Среди переселенцев — Татьяна из Доброполья. В новом транзитном центре она услышала искренние слова поддержки и получила помощь.

«Я благодарю добрых людей за их чуткость и заботу», — сказала она.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за последние сутки Донетчина подверглась 30 обстрелам. С линии фронта эвакуировали 1608 человек, в том числе 158 детей.

Наиболее пострадали Покровский, Краматорский, Бахмутский районы. Администрация отмечает, что обстрелы не прекращаются, но эвакуация продолжается ежедневно.

Результаты обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, Россия атаковала Константиновку, Доброполье, Славянск. Есть погибшие, раненые, десятки разрушений.