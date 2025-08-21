Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Лозовой открылся транзитный центр для эвакуированных из Донецкой области

21 августа 2025, 11:44

В Лозовой открылся транзитный центр для эвакуированных из Донецкой области

Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

В городе Лозовая Харьковской области начал работу новый транзитный центр, который поможет разгрузить Павлоград в Днепропетровской области и принять больше эвакуированных жителей Донецкой области.

Люди продолжают покидать свои дома, спасаясь от ежедневных обстрелов и разрушений, сообщает Донецкая областная военная администрация. Отмечается, что гуманитарная миссия «Проліска» поддерживает переселенцев при содействии ООН.

Среди переселенцев — Татьяна из Доброполья. В новом транзитном центре она услышала искренние слова поддержки и получила помощь. 
«Я благодарю добрых людей за их чуткость и заботу», — сказала она.

Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Эвакуация из Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за последние сутки Донетчина подверглась 30 обстрелам. С линии фронта эвакуировали 1608 человек, в том числе 158 детей.

Наиболее пострадали Покровский, Краматорский, Бахмутский районы. Администрация отмечает, что обстрелы не прекращаются, но эвакуация продолжается ежедневно.

Результаты обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВАРезультаты обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, Россия атаковала Константиновку, Доброполье, Славянск. Есть погибшие, раненые, десятки разрушений.

 

ТЕГИ

Места
Лозовая Донецкая область
Прочее
Эвакуация обстрелы транзитный центр
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
все новости
12:53
Суд по делу бывшей главы Славянска перенесли: врачи не дали заключения о ее состоянии
12:14
На трассе Дружковка – Краматорск российский FPV-дрон попал в грузовик
12:00
Зеленский ответил, сколько времени понадобится России, чтобы полностью захватить Донбасс
11:44
В Лозовой открылся транзитный центр для эвакуированных из Донецкой области
11:37
Армия РФ за три дня потеряла более двух сотен солдат на Добропольском направлении – ВСУ
11:25
Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар
10:57
Украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем – Зеленский
10:27
В результате атаки РФ во Львове повреждены десятки домов, есть погибший и раненые
09:54
СБУ наградили за операцию, уничтожившую треть стратегической авиации РФ
09:45
DeepState: Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — в Донецкой и Днепропетровской областях
09:35
Российская авиация сбросила авиабомбу на Краматорск: есть раненый
09:19
«Азов» не дал российским войскам закрепиться в Катериновке на Торецком направлении
09:14
В Украине поезда опаздывают более чем на две часа
08:55
ГУР ракетой потопило катер российской армии в Черном море: весь экипаж уничтожен
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:45
Россия атаковала Константиновку, Доброполье, Славянск: погибшие, раненые, десятки разрушений
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
07:58
Россия нанесла ракетный удар по Украине: повреждено газохранилище в Павлограде и завод в Мукачево
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
все новости
ВИДЕО
После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. Фото: ASTRA Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар
21 августа, 11:25
Уничтоженная российская бронетехника в Катериновке. Фото: кадр из видео «Азов» не дал российским войскам закрепиться в Катериновке на Торецком направлении
21 августа, 09:19
Катер российской армии в Черном море. Фото: кадр из видео ГУР ракетой потопило катер российской армии в Черном море: весь экипаж уничтожен
21 августа, 08:55
Иллюстративное фото В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
21 августа, 08:54
Предварительно, дроны ударили по воинской части в оккупированном Севастополе. Фото: Exilenova+ Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
21 августа, 08:30
Атака дрона в Кировском районе Донецка. Фото из соцсетей В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
20 августа, 23:14

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор