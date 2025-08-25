Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків

Ілюстративне фото

В окупованому Криму затримали жінку, яка за версією ФСБ планувала за допомогою ікони з вибухівкою підірвати силовиків. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що, за даними ФСБ, жінку з Волгоградської області обманом залучили до терористичної діяльності: СБУ нібито представилися їй співробітниками ФСБ і переконали, що для «уникнення кримінальної справи» вона має оформити кредити та перевести понад три мільйони рублів.

Пізніше, виконуючи вказівки кураторів, жінка приїхала до окупованого Криму, де отримала ікону з вибуховим пристроєм та спробувала занести її до будівлі УФСБ. На КПП її затримали, пише ASTRA.

Нагадаємо, раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення стільникової вежі в Краснодарському краї РФ. За їхніми даними, об'єкт розташовувався неподалік міста Кримськ і забезпечував зв'язком кілька військових частин, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та Кримського мосту.