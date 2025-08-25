Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

25 серпня 2025, 10:59

Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків



В окупованому Криму затримали жінку, яка за версією ФСБ планувала за допомогою ікони з вибухівкою підірвати силовиків. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що, за даними ФСБ, жінку з Волгоградської області обманом залучили до терористичної діяльності: СБУ нібито представилися їй співробітниками ФСБ і переконали, що для «уникнення кримінальної справи» вона має оформити кредити та перевести понад три мільйони рублів.

Пізніше, виконуючи вказівки кураторів, жінка приїхала до окупованого Криму, де отримала ікону з вибуховим пристроєм та спробувала занести її до будівлі УФСБ. На КПП її затримали, пише ASTRA.

Нагадаємо, раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення стільникової вежі в Краснодарському краї РФ. За їхніми даними, об'єкт розташовувався неподалік міста Кримськ і забезпечував зв'язком кілька військових частин, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та Кримського мосту.

Скріншот відео ССО ЗСУ показали відео боротьби Руху опору в окупації
25 серпня, 12:16
Ілюстративне фото Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
25 серпня, 10:59
Скріншот відео. Джерело: t.me/andriyshTime Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках
25 серпня, 08:32
Скріншот відео. Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський: Донецьк, Луганськ та Крим повернуться в Україну
24 серпня, 12:33
Взяття в полон окупантів у Донецькій області. Скріншот відео ГУР МО України Сили оборони України запобігли фейковим «новинам» на Донеччині: 16 окупантів взято в полон
24 серпня, 11:00
Зелений Гай під контролем українських сил Скріншот відео Українські піхотинці та штурмовики повернули контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області
24 серпня, 10:12
