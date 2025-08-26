Кабмін дозволив перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Коли запрацюють зміни

Кордон. Фото: ДПСУ

26 серпня Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.



«Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – заявила Свириденко.

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли законопроєкт про скасування заборони на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.