Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі

29 серпня 2025, 12:06

До верховного суду угруповання «ДНР» спрямовано справу 35-річного командира мінометної батареї 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Сергія Міщенка. Окупаційна влада звинувачує його у військових злочинах, скоєних у лютому 2022 року.

Про це повідомляє «прокуратура ДНР».

«Міщенко, будучи командиром мінометної батареї, в обов'язки якого входило проведення розвідки, виявлення цілей та управління веденням вогню, перебуваючи на бойовій позиції в селі Широкине Волноваського району, віддавав злочинні накази підпорядкованим йому мінометним розрахункам», — йдеться у повідомленні «прокуратури».

Зазначається, що за наказом Міщенка нібито було обстріляно об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в селі Саханка Новоазовського району. В результаті було пошкоджено газорозподільну станцію, об'єкти насосної станції, а також транспортний засіб, водій якого отримав поранення. Сума збитків перевищила 1 мільйон карбованців.

