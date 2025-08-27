Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер

Евакуація з Білозерського Донецької області. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Після серії російських авіаударів та застосування FPV-дронів у Добропіллі Донецької області ситуація різко погіршилася. Про це повідомив Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска» в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

Після удару російською напівтонною бомбою по ТЦ «Аврора» жителі масово почали покидати Добропілля

16 липня росіяни скинули півтонну авіабомбу на торгівельний центр «Аврора» у центрі міста. За словами Капліна, тоді постраждали багато людей, і саме це стало відправною точкою масового виїзду. На той момент у Добропіллі мешкало близько 30 тисяч осіб, а разом із прилеглими громадами — близько 50 тисяч.

Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

З 17 липня по 17 серпня гуманітарна місія «Проліска» евакуювала понад 5500 осіб. Для порівняння: у березні 2025 року вдалося вивезти лише 300.

«Зросла кількість заявок від маломобільних і немобільних людей, навантаження на команду значно збільшилося», — зазначив керівник місії.



За словами Капліна, у Добропіллі щодня фіксуються удари.



«Серед дня на місто можуть прилетіти 7-8 авіабомб, активно діють FPV-дрони. 80–85% жителів уже залишили місто, решта ховаються у підвалах», — розповів він.

Євген Каплін у Добропіллі. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Транзитні пункти для переселенців виявилися переповненими

Павлоградський центр, де люди ночували навіть на підлозі та наметах.

«Той Будинок культури, де розміщувався пункт, мав жахливі умови. На сцені, просто в залі для глядачів, стояло 116 ліжок, але їх не вистачало. Були дні, коли ночувало близько 200 людей — у наметах поряд, на підлозі, у дитячій кімнаті, скрізь», — розповів Каплін.

Наразі пункт перенесли до законсервованого навчального закладу, де розгорнули 120 ліжок, по 10 у кожному класі.

«Це більш комфортні та приватні умови», — додав він.

Транзитний пункт для переселенців у Волоському Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Також відкрили ще два пункти — у Лозовій Харківській області та Волоському Дніпропетровській.

Транзитний пункт для переселенців у Волоській Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Від Білозерського нічого не залишилося

Особливо складною ситуація залишається у Білозерському, яке за три тижні було повністю розбомблено. Там відсутній мобільний зв'язок, що ускладнює евакуацію.

«Ми приїжджали за трьома заявками, заходили до підвалу — і забирали п'ятнадцять людей в семимісний бус. Люди просто просили забрати їх, бо не могли додзвонитися нікому», — розповів він.

Каплін додав, що волонтери працюють за умов постійної загрози: «Нещодавно ми бачили у місті нерозірваний снаряд від РПГ. Це означає, що диверсійно-розвідувальні групи ворога вже підходять настільки близько, що можуть стріляти навіть із ручного гранатомета».

Волонтери працюють під загрозою атак та зіткнень із російськими ДРГ

Під час прориву на Добропільському напрямку волонтери «Проліски» опинилися біля населених пунктів, які значилися у «сірій зоні» на карті аналітичного проєкту DeepState.

«До нашого автобуса під'їхала ДРГ на машині з російськими номерами та у військовій формі. Найстрашніше тоді було — потрапити в полон», — сказав Каплін.

Того дня волонтери вивезли 79 мешканців, хоч у списку було лише 35.

«Автобус був повністю забитий людьми та речами», — додав він.

Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Попри небезпеку, евакуація продовжується. В один із днів місія вивезла 79 осіб замість запланованих 35.

«Одна жінка з трьома дітьми вчепилася в колесо автобуса і сказала: "Ви не виїдете, поки не вивезете мене. У мене чоловік у ЗСУ. Якщо ви мене не заберете, мене тут в'бють"», — навів приклад Каплін.

Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді. Під атакою були всі шахти Добропільської громади.