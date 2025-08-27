Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер

27 серпня 2025, 15:36

Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер

Евакуація з Білозерського Донецької області. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin Евакуація з Білозерського Донецької області. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Після серії російських авіаударів та застосування FPV-дронів у Добропіллі Донецької області ситуація різко погіршилася. Про це повідомив Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска» в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

Після удару російською напівтонною бомбою по ТЦ «Аврора» жителі масово почали покидати Добропілля

16 липня росіяни скинули півтонну авіабомбу на торгівельний центр «Аврора» у центрі міста. За словами Капліна, тоді постраждали багато людей, і саме це стало відправною точкою масового виїзду. На той момент у Добропіллі мешкало близько 30 тисяч осіб, а разом із прилеглими громадами — близько 50 тисяч.

Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

З 17 липня по 17 серпня гуманітарна місія «Проліска» евакуювала понад 5500 осіб. Для порівняння: у березні 2025 року вдалося вивезти лише 300.

«Зросла кількість заявок від маломобільних і немобільних людей, навантаження на команду значно збільшилося», — зазначив керівник місії.

За словами Капліна, у Добропіллі щодня фіксуються удари.

«Серед дня на місто можуть прилетіти 7-8 авіабомб, активно діють FPV-дрони. 80–85% жителів уже залишили місто, решта ховаються у підвалах», — розповів він.

Євген Каплін у Добропіллі. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Транзитні пункти для переселенців виявилися переповненими

Павлоградський центр, де люди ночували навіть на підлозі та наметах.

«Той Будинок культури, де розміщувався пункт, мав жахливі умови. На сцені, просто в залі для глядачів, стояло 116 ліжок, але їх не вистачало. Були дні, коли ночувало близько 200 людей — у наметах поряд, на підлозі, у дитячій кімнаті, скрізь», — розповів Каплін.

Наразі пункт перенесли до законсервованого навчального закладу, де розгорнули 120 ліжок, по 10 у кожному класі.

«Це більш комфортні та приватні умови», — додав він.

Транзитний пункт для переселенців у Волоському Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Також відкрили ще два пункти — у Лозовій Харківській області та Волоському Дніпропетровській.

Транзитний пункт для переселенців у Волоській Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Від Білозерського нічого не залишилося

Особливо складною ситуація залишається у Білозерському, яке за три тижні було повністю розбомблено. Там відсутній мобільний зв'язок, що ускладнює евакуацію.

«Ми приїжджали за трьома заявками, заходили до підвалу — і забирали п'ятнадцять людей в семимісний бус. Люди просто просили забрати їх, бо не могли додзвонитися нікому», — розповів він.

Каплін додав, що волонтери працюють за умов постійної загрози: «Нещодавно ми бачили у місті нерозірваний снаряд від РПГ. Це означає, що диверсійно-розвідувальні групи ворога вже підходять настільки близько, що можуть стріляти навіть із ручного гранатомета».

Волонтери працюють під загрозою атак та зіткнень із російськими ДРГ

Під час прориву на Добропільському напрямку волонтери «Проліски» опинилися біля населених пунктів, які значилися у «сірій зоні» на карті аналітичного проєкту DeepState.

«До нашого автобуса під'їхала ДРГ на машині з російськими номерами та у військовій формі. Найстрашніше тоді було — потрапити в полон», — сказав Каплін.

Того дня волонтери вивезли 79 мешканців, хоч у списку було лише 35.

«Автобус був повністю забитий людьми та речами», — додав він.

Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin

Попри небезпеку, евакуація продовжується. В один із днів місія вивезла 79 осіб замість запланованих 35.

«Одна жінка з трьома дітьми вчепилася в колесо автобуса і сказала: "Ви не виїдете, поки не вивезете мене. У мене чоловік у ЗСУ. Якщо ви мене не заберете, мене тут в'бють"», — навів приклад Каплін.

Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді. Під атакою були всі шахти Добропільської громади.

ТЕГИ

Місця
Добропілля Білозерське
Інше
евакуація
Люди
Євген Каплін
Організації
Проліска

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
10:59
Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
08:32
Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках
13:23
Україна об'єднує: з окупації привітали з Днем незалежності
усі новини
18:29
Дрони 18-ї Слов'янської бригади накрили позиції окупантів
17:29
Генштаб: запеклі бої точаться під Лиманом та Новопавлівкою
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:55
Росія поширює фейк про «підготовку Україною провокацій з отруйними речовинами» на Донеччині – ЦПД
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
16:37
Переселенці, які втратили житло на окупованих територіях, зможуть отримати допомогу. Яка сума передбачена
16:11
Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА
16:07
Евакуаційний екіпаж мало не потрапив під російський обстріл у Костянтинівці
16:06
Російська армія обстріляла Іверське на Донеччині: виникли пожежі, рятувальники виявили тіло чоловіка
15:54
Неякісна форма, зниклий дизель та фіктивні виплати: у військових вкрали 248 мільйонів гривень
15:36
Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер
14:51
Трамп переконав Орбана зняти заперечення проти вступу України до ЄС — Politico
14:18
РФ вранці вдарила безпілотниками по Краматорську: медики борються за життя потерпілого
14:11
З України дозволили виїжджати юнакам віком молодше 22 років: для цього потрібно мати військово-обліковий документ
13:57
Війська РФ вдарили по Боковому під Добропіллям: на підприємстві виникла пожежа, є загибла та поранені
13:53
У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей
12:27
Костянтинівка під російським обстрілом: горить «Космос»
12:24
РФ обстріляли Краматорськ дронами: є важкопоранений
11:59
Дрони атакували військовий завод у Ростові-на-Дону: там виникла пожежа
11:57
ЗСУ дронами підірвали будівлі з російськими військовими на Лиманському напрямку: кадри
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео 18-ї Слов'янської бригади НГУ Дрони 18-ї Слов'янської бригади накрили позиції окупантів
27 серпня, 18:29
Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині вдень 27 серпня. Фото: МВА Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА
27 серпня, 16:11
Російські війська продовжують обстрілювати Костянтинівку. Архівне фото Костянтинівка під російським обстрілом: горить «Космос»
27 серпня, 12:27
Підрив будівлі з окупантами на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами підірвали будівлі з російськими військовими на Лиманському напрямку: кадри
27 серпня, 11:57
Стів Віткофф. Фото: CNN Представники РФ винесли мирну пропозицію щодо Донецької області — Віткофф
27 серпня, 11:39
Стів Віткофф. Фото: CNN У Вашингтоні сподіваються, що війна в Україні закінчиться до кінця поточного року — Віткофф
27 серпня, 10:06

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір