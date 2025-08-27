Війська РФ стирають з лиця землі Добропілля та Білозерське: як звідти вивозять людей, розповів волонтер

Після серії російських авіаударів та застосування FPV-дронів у Добропіллі Донецької області ситуація різко погіршилася. Про це повідомив Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска» в інтерв'ю «Новинам Донбасу».
16 липня росіяни скинули півтонну авіабомбу на торгівельний центр «Аврора» у центрі міста. За словами Капліна, тоді постраждали багато людей, і саме це стало відправною точкою масового виїзду. На той момент у Добропіллі мешкало близько 30 тисяч осіб, а разом із прилеглими громадами — близько 50 тисяч.
Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin
З 17 липня по 17 серпня гуманітарна місія «Проліска» евакуювала понад 5500 осіб. Для порівняння: у березні 2025 року вдалося вивезти лише 300.
«Зросла кількість заявок від маломобільних і немобільних людей, навантаження на команду значно збільшилося», — зазначив керівник місії.
За словами Капліна, у Добропіллі щодня фіксуються удари.
«Серед дня на місто можуть прилетіти 7-8 авіабомб, активно діють FPV-дрони. 80–85% жителів уже залишили місто, решта ховаються у підвалах», — розповів він.
Євген Каплін у Добропіллі. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin
Павлоградський центр, де люди ночували навіть на підлозі та наметах.
«Той Будинок культури, де розміщувався пункт, мав жахливі умови. На сцені, просто в залі для глядачів, стояло 116 ліжок, але їх не вистачало. Були дні, коли ночувало близько 200 людей — у наметах поряд, на підлозі, у дитячій кімнаті, скрізь», — розповів Каплін.
Наразі пункт перенесли до законсервованого навчального закладу, де розгорнули 120 ліжок, по 10 у кожному класі.
«Це більш комфортні та приватні умови», — додав він.
Транзитний пункт для переселенців у Волоському Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin
Також відкрили ще два пункти — у Лозовій Харківській області та Волоському Дніпропетровській.
Транзитний пункт для переселенців у Волоській Дніпропетровській області. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin
Особливо складною ситуація залишається у Білозерському, яке за три тижні було повністю розбомблено. Там відсутній мобільний зв'язок, що ускладнює евакуацію.
«Ми приїжджали за трьома заявками, заходили до підвалу — і забирали п'ятнадцять людей в семимісний бус. Люди просто просили забрати їх, бо не могли додзвонитися нікому», — розповів він.
Каплін додав, що волонтери працюють за умов постійної загрози: «Нещодавно ми бачили у місті нерозірваний снаряд від РПГ. Це означає, що диверсійно-розвідувальні групи ворога вже підходять настільки близько, що можуть стріляти навіть із ручного гранатомета».
Під час прориву на Добропільському напрямку волонтери «Проліски» опинилися біля населених пунктів, які значилися у «сірій зоні» на карті аналітичного проєкту DeepState.
«До нашого автобуса під'їхала ДРГ на машині з російськими номерами та у військовій формі. Найстрашніше тоді було — потрапити в полон», — сказав Каплін.
Того дня волонтери вивезли 79 мешканців, хоч у списку було лише 35.
«Автобус був повністю забитий людьми та речами», — додав він.
Добропілля у серпні 2025 року. Скрін відео: facebook.com/yevhen.kaplin
Попри небезпеку, евакуація продовжується. В один із днів місія вивезла 79 осіб замість запланованих 35.
«Одна жінка з трьома дітьми вчепилася в колесо автобуса і сказала: "Ви не виїдете, поки не вивезете мене. У мене чоловік у ЗСУ. Якщо ви мене не заберете, мене тут в'бють"», — навів приклад Каплін.
Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді. Під атакою були всі шахти Добропільської громади.