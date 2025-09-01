Росіяни атакували Омельник у Пологівському районі: загинула подружня пара

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок обстрілу армією РФ Пологівського району в селі Омельник загинули двоє мирних жителів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



Росіяни скинули авіабомби на населений пункт, що спричинило руйнування. Під завалами зруйнованого будинку загинула подружня пара — 64-річні чоловік та жінка. У селі Преображенка Пологівського району 66-річна мешканка району отримала поранення під час атаки.



Повідомляється, що всього за добу окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Російська авіація шість разів атакувала Гуляйполе, Омельник, Полтавку, Малинівку, Білогір'я та Успенівку.



По різних селах регіону ворог випустив 432 дрони (в основному FPV), завдав трьох ударів з РСЗВ та понад 150 артилерійських обстрілів. Під ворожий вогонь потрапили Комишуваха, Біленьке, Кам'янське, Червонодніпровка, Плавні, Приморське, Щербаки, Новоданилівка, Юрківка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольговське та Преображенка.



За даними Генштабу ЗСУ на 1 вересня, на Оріхівському напрямку зафіксовано одну спробу штурму — ворог намагався просунутися в районі Кам'янського.

Нагадаємо, Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині.