«Навчальний» процес в окупації

На тимчасово захоплених територіях Приазов'я стартував так званий «навчальний» рік, який мало пов'язаний з освітою. Про це повідомляє Telegram-канал оперативних новин із тимчасово окупованої Бердянщини.



Головна мета окупантів — не навчання, а ідеологічна обробка та підготовка гарматного м'яса для майбутніх воєн, які планує Кремль. До шкіл знову приводитимуть «героїв СВО» — озброєних солдатів у балаклавах. Вони лякатимуть дітей, виступаючи в ролі «прикладів для наслідування». Батькам залишається лише мовчки спостерігати, адже вибору вони фактично не мають.

«Що роблять у навчальних закладах озброєні до зубів військові? Питання риторичне», — зазначає автор.



За повідомленнями місцевих джерел, окупаційна адміністрація вимагає посилити «роз'яснювальну» і «патріотичну» роботу в школах. Це означає, що тиск на дітей тільки наростатиме.



Автор попереджає: з огляду на низький рівень освіти та психологічні проблеми серед російських військових, не можна виключати трагедій у майбутньому, коли черговий «герой» втратить контроль і жертвами стануть діти.

