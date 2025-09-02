Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

02 вересня 2025, 13:42

Вбивство нардепа Андрія Парубія: підозрюваний визнав свою провину

Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину. Фото: Верховна Рада України/Facebook) Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину. Фото: Верховна Рада України/Facebook)

У вівторок, 2 вересня, до суду привезли підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія. Фігурант встиг поспілкуватися з українською пресою та підтвердив, що вбив ексглаву Верховної Ради. Про це повідомляє видання «Новини. LIVE».

За словами підозрюваного, вбивство Парубія — це «помста українській владі».

Крім того, чоловік хоче, щоб його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Він хоче знайти тіло свого сина.

У ЗМІ з'явилася інформація про підозрюваного — Сцельніков Михайло Вікторович, 1973 року народження. Жив у Львові.

Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.

Крім того, правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання.

1 вересня затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія за двома статтями.

