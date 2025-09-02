Убийство нардепа Андрея Парубия: подозреваемый признал свою вину

Подозреваемый в убийстве нардепа Парубия признал свою вину. Фото: Верховная Рада Украины/Facebook)

Во вторник, 2 сентября, в суд привезли подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия. Фигурант успел пообщаться с украинской прессой и подтвердил, что убил экс-главу Верховной Рады. Об этом передает издание «Новини. LIVE».



По словам подозреваемого, убийство Парубия — это «месть украинской власти».



Кроме того, мужчина хочет, чтобы его обменяли на украинских военнослужащих, которые находятся в российском плену. Он хочет найти тело своего сына.



В СМИ появилась информация о подозреваемом — Сцельников Михаил Викторович, 1973-го года рождения. Жил во Львове.



Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.



Кроме того, правоохранительные органы спустя 36 часов с момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Также в сети появились первые фото задержания.



1 сентября задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия по двум статьям.

