Рятувальники евакуювали 11 осіб з прифронтової Костянтинівки

Евакуація з Костянтинівки.

У Костянтинівці рятувальники евакуювали ще 11 осіб з прифронтового міста. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Донецькій області.



Російська армія щодня обстрілює Костянтинівку, яка знаходиться всього в 8 км від лінії фронту. Інтенсивність атак зростає, роблячи життя мирних жителів все більш небезпечним.







Евакуаційна група «ФЕНІКС» вивезла людей в безпечне місце, де їм надали необхідну допомогу і підтримку. Операція проводилася у співпраці з Костянтинівською МВА.



«Евакуація — це єдиний правильний і безпечний крок в таких умовах. Залишатися в прифронтовому місті вкрай небезпечно, адже кожен день може стати останнім. Не зволікайте — евакуація рятує життя», — зазначають у ДСНС.

Раніше з Донеччини евакуювалися на Рівненщину 22 вимушені переселенці, серед них — троє дітей.