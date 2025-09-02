До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини

Евакуація на Донеччині триває. Фот: ДСНС

З Донеччини евакуювалися на Рівненщину 22 вимушених переселенців, серед них — троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На залізничному вокзалі людей зустріли рятувальники, поліцейські, медики та волонтери Українського Червоного Хреста. Надали необхідну допомогу з речами, медичну та психологічну підтримку», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що це вже дев'ятий евакуаційний потяг, який прибув цього регіону цього року.



Раніше ми писали, що 29 серпня ще двадцять мешканців Костянтинівської громади Донецької області евакуйовано із зони бойових дій.

