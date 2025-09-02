Спасатели эвакуировали 11 человек из прифронтовой Константиновки

Эвакуация из Константиновки.

В Константиновке спасатели эвакуировали ещё 11 человек из прифронтового города. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Российская армия ежедневно обстреливает Константиновку, которая находится всего в 8 км от линии фронта. Интенсивность атак растёт, делая жизнь мирных жителей всё более небезопасной.







Эвакуационная группа «ФЕНИКС» вывезла людей в безопасное место, где им оказали необходимую помощь и поддержку. Операция проводилась в сотрудничестве с Константиновской ГВА.



«Эвакуация — это единственный правильный и безопасный шаг в таких условиях. Оставаться в прифронтовом городе крайне опасно, ведь каждый день может стать последним. Не медлите — эвакуация спасает жизни», — отмечают в ГСЧС.

Ранее из Донетчины эвакуировались в Ровенскую область 22 вынужденных переселенцев, среди них — трое детей.